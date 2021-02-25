Посол США в России рассказал о сроках службы

Посол США в России Джон Салливан рассказал журналистам подробности о сроках своей службы в РФ.

Посол США в России Джон Салливан рассказал журналистам подробности о сроках своей службы в РФ.

Джон Салливан сообщил журналистам издания "Интерфакс", что, возможно, продолжит работать в России на посту посла в течении 2021 года. С таким предложением к нему обратился президент США Джо Байден.

Салливан был утвержден на должность посла в РФ в 2019 году Сенатом Конгресса США. Ранее он занимал пост заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов, а ранее был председателем специального комитета по налаживанию отношений с Ираком. Посол рассказывал о главной цели своей работы — остановить спад в отношениях с РФ и постараться их улучшить.