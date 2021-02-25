Нефть, убийства, голубая любовь. Подробности дела экс-главы «Башнефти» Рахимова

Опального олигарха Урала Рахимова, сына экс-главы республики Башкортостан, якобы арестовали в Вене.

Опального олигарха Урала Рахимова, сына экс-главы Башкортостана Муртазы Рахимова, якобы арестовали в Вене 24 февраля, сообщалось в СМИ и Telegram-каналах. Оказалось, до правосудия еще далеко: по словам родственников и адвоката, Урал не арестован.

«Я скажу вам, что за 10 лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал», — сказал адвокат Сергей Макаренко в комментарии РИА Новости.

Австрия продолжает покрывать объявленного в международный розыск миллиардера, которому в России заочно предъявили обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и статье 174 УК РФ (легализация незаконно полученных денежных средств). Присвоение крупное — не то слово: весь башкирский нефтеперерабатывающий комплекс.

В Вене запрос на экстрадицию не удовлетворяют с 2015 года, обосновывая это «политическими мотивами в уголовном преследовании». По разным данным, от продажи республиканской «нефтянки» Рахимов-младший, пользуясь положением отца, выручил от 500 миллионов до 3 миллиардов долларов.

Несложно догадаться, в какой европейской стране тратит эту колоссальную «выручку» Рахимов, некогда входивший в список самых богатых людей планеты по версии Forbes. Когда состояние «беженца» оценивается в 1,2 миллиарда долларов, политическое убежище становится надежным — Австрии не хочется отпускать такого резидента под суд. Пусть и за вопиющее хищение активов из федеральной собственности.

Как бежал Урал

Фигурантом уголовного дела Рахимов стал относительно недавно — в 2014 году. Следствие считает, что экс-глава «Башнефти» запланировал хищение акций всего топливно-энергетического комплекса Башкирии еще в 2000-х годах.

Пользуясь положением отца, он незаконно присвоил контрольный пакет акций «Башнефти» и Уфимский нефтеперерабатывающий завод общей стоимостью более 130 миллиардов рублей, а в 2009 году продал за бесценок (2,5 миллиарда долларов) АФК «Система» Владимира Евтушенкова и другим юридическим лицам, полагают следователи.

Но схема, придуманная Рахимовым, куда интереснее сухой выдержки из обвинения. В 2002 году госпредприятия «Башнефть», «Башкирнефтепродукт», Уфимский НПЗ, «Уфанефтехим», «Уфаоргсинтез» и «Новойл» были приватизированы семью никому не известными фирмами. В 2003 году Урал Рахимов, на тот момент председатель совета директоров «Башкирэнерго», создал компанию «Башкирский капитал», куда перевел контрольные пакеты акций этих шести предприятий республиканского ТЭК.

Красноречиво описал ситуацию один из проверяющих Счетной палаты России, присланный в республику с проверкой.

«Это самый беспрецедентный случай хищения активов из федеральной собственности в истории нефтеперерабатывающих компаний России», — констатировал аудитор Сергей Игнатов.

Тут-то в 2005 году в первый раз появляется покупатель в лице АФК «Система» (второй раунд сделки, как сказано выше, будет только через четыре года). Компания купила 25-процентные пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭК, в том числе «Башнефти», за 600 миллионов долларов. По информации ряда источников, деньги от продажи получили четыре благотворительных фонда — «Агидель», «Инзер», «Юрюзань» и… «Урал».

В 2006 году сын главы Башкортостана волею судьбы становится гендиректором «Башнефти». Правда, от социальной ответственности уклоняется: уже в 2007-м арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Урала Рахимова в доход государства часть акций принадлежащих ему компаний за неуплату налогов. В 2009 году ФНС от исков неожиданно отказалась и суд прекратил дело.

Одновременно с этим у Рахимова-младшего жизнь кипит. Он избирается депутатом в Курултай (парламент Башкортостана) на второй срок. Как подобает российскому олигарху из списка Forbes, любит спорт всем своим щедрым сердцем — курирует хоккейный клуб «Салават Юлаев», выступает инициатором возрождения мужского волейбольного клуба, который стал носить гордое имя «Урал».

Но всем имеет свой конец. Чуть позднее клановую систему в тюркской республике начинают «шатать» из федерального центра. Российские СМИ уже пестрят новостями о нефтяных манипуляциях Рахимова-младшего.

В июле 2010 года Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией более 20 лет, покидает пост. За четыре дня до этого Урал складывает депутатские полномочия и спешно улетает в Австрию.

Новое дело?

В середине сентября 2020 года в Telegram-каналах «вирусится» 13-минутное видео, на котором экс-сенатор от Башкортостана Игорь Изместьев, приговоренный к пожизненному заключению по статьям о терроризме и организации убийств, рассказывает новые подробности деятельности старшего и младшего Рахимовых. Материал снят прямо в камере, где бывший политик отбывает наказание.

Изместьев заговорил потому, что свидетельствовавший против него самого человек «изменил свои показания и дал новые» — на Урала Рахимова. Судя по словам бывшего сенатора, заказчиками совершенных убийств является именно он. Причина прозаична: сын и отец желали полностью контролировать башкирскую нефтяную отрасль.

«Вообще надо говорить о большом преступлении, носящем глобальный характер. Может быть не так утрированно, но цель – удержание власти, передача по наследству и захват топливно-энергетического комплекса республики. <...> Я, в свою очередь, это могу только подтвердить. Что, безусловно, заказчиком этих преступлений является Рахимов Урал Муртазович. Безусловно», — говорит Изместьев.

Как утверждает Изместьев, один из убитых, а по совместительству член совета директоров «Башнефти», «второе лицо в башкирском ТЭКе» и доверенный человек Рахимова Валерий Сперанский, был связан с Уралом не только деловыми отношениями.

«Там есть еще нюансы, о которых я не хотел бы говорить. Помимо непосредственной его деятельности в рамках схем и решений, есть еще и личные вещи, связывающие его и сына бывшего президента. Я говорю о сексуальных отношениях. Я бы не хотел эту тему [поднимать, - прим.ред.]. Она мне неприятна…», — говорит экс-сенатор на видеозаписи.

Пока неизвестно, станут ли слова Изместьева поводом для новых обвинений со стороны следствия. На этот раз куда более серьезных: ведь речь идет о заказных убийствах, а не только о крупных экономических махинациях.

Впрочем, у австрийской стороны есть новый повод «защищать» Рахимова от российского правосудия: если верить показаниям Изместьева, опальный олигарх является представителем секс-меньшинств и можно не сомневаться, что к его правам в чрезмерно толерантной Вене отнесутся крайне трепетно.