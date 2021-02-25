Сатановский объяснил, чем обернется для США «везение» с Пашиняном

Американцы, приводя к власти в постсоветских и не только странах своих ставленников, делают ставку черт знает на кого. И в Армении им точно также «повезло» с Пашиняном, как в свое время повезло с Саакашвили в Грузии.

Американцы, приводя к власти в постсоветских и не только странах своих ставленников, делают ставку черт знает на кого. И в Армении им точно также «повезло» с Пашиняном, как в свое время повезло с Саакашвили в Грузии.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя недавнюю дискуссию между бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном и ее нынешним премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которой глава правительства в очередной раз попытался «пнуть» Россию.

Обсуждая недавнее поражение Армении в военном конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах, Пашинян заявил, что российские «Искандеры» совсем «не работают». По его словам, ракеты этих оперативно-тактических комплексов либо «не взрываются» вообще, либо «взрываются не полностью, а на 10%».

«То есть, как в фильме "Белое сердце пустыни", все было б хорошо, да только были у Никола Пашиняна в арсеналах "гранаты не той системы". Ну и, понятно, он из-за этого все в Карабахе и продул», — комментирует слова Пашиняна Сатановский.

При этом эксперт призывает воздержаться от напрашивающейся характеристики Пашиняна в тех словах, которых он заслуживает, потому что все-таки не следует публично материть действующего премьер-министра «маленькой, но близкой нам страны».

Единственное, что стоит напомнить в этой ситуации, считает Сатановский, это старинную поговорку – «техника в руках дикаря – груда металла», которую теперь можно смело перефразировать, сделав фамилию Пашинян понятием нарицательным, как в свое время произошло с Ксероксом, например.

«Может, конечно, его, с учетом "взрывающихся на 10% ракет", надо проверить у психиатра на предмет адекватного восприятия реальности… – рассуждает эксперт. — Хотя, судя по всему, вполне можно и сэкономить время. Случай тяжелый, пациент запущенный, неадекватный, и видно это по такому числу признаков… Его не во главе страны держать, его лечить надо в хорошей клинике, причем в стационаре».

Но этим конечно никто не будет заниматься, поэтому остается лишь констатировать – какие в стране политики, такой и результат. Армения несчастная страна, и невооруженным взглядом видно, как армянам не повезло с Пашиняном. Именно в результате этого невезения Армения потеряла Карабах и неизвестно еще, что будет дальше, пишет политолог.

При этом Сатановский отмечает, что, если армянам с Пашиняном не повезло, то с ним очень повезло американцам.

«Но это точно также как с Порошенко и Зеленским на Украине, Саакашвили в Грузии, Тихановской в Белоруссии или нашим Навальным. Черт знает на кого они (американцы) делают ставку, приводят или пытаются привести к власти. Что будет с теми странами, где это происходит, их совершенно не волнует и никогда не волновало», — напоминает политолог.

Также, по его словам, было и в Афганистане, и в Ираке, и в других местах, где США преуспели и поставили во главе страны своих политиков – политически, ментально и социально близких Америке. При этом и в самих США ситуация не лучше, заключает Сатановский – там в Белый дом и Капитолий приходят политики «один дурней другого».