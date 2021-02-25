Глава ФСИН высказался о санкциях ЕС в его адрес

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников в беседе с журналистами поделился мнением о внесении его в санкционный список Евросоюза.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников в беседе с журналистами поделился мнением о внесении его в санкционный список Евросоюза.

Калашников рассказал, что на нем лично и на его работе во ФСИН санкции никак не скажутся. Он добавил, что никаких банковских счетов за рубежом не имеет.

Персональные санкции вводились Евросоюзом в ответ на ситуацию с основателем "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) Алексеем Навальным. Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о том, как блогер дезинформировал органы власти для того, чтобы не проходить инспекцию ФСИН.