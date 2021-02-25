Армянский премьер не собирается сбегать из страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается сбегать из страны. Об этом глава правительства республики сообщил в обращении к народу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается сбегать из страны. Об этом глава правительства республики сообщил в обращении к народу.

Пашинян вышел на площадь Республики в Ереване, чтобы обратиться к народу. Он отметил, что ситуация в стране "управляемая" и призвал к мирному диалогу. Также Пашинян подчеркнул, что не собирается покидать страну.

Ранее премьер-министр Армении заявил о попытке военного переворота в стране после требования Генштаба ВС о его отставке.