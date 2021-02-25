Российское оружие заинтересовало наследного принца Абу-Даби

Шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян восхитился новинками концерна «Калашников».

Наследный принц Абу-Даби Шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян уделил особое внимание российскому оружию производства «Калашникова», которое было продемонстрировано в рамках крупнейшей оружейной выставки Ближнего Востока IDEX 2021 в ОАЭ. Принц высоко оценил эргономику пистолета Лебедева и с большим интересом ознакомился со снайперскими винтовками, сообщили в пресс-службе концерна.

«Особый интерес Наследного Принца вызвали главные новинки - автомат АК-19 под патрон 5,56×45 мм и компактный пистолет Лебедева ПЛК», – сообщили в пресс-службе ГК «Калашников».

Как сообщают в компании, и АК-19, и ПЛК за рубежом продемонстрировали впервые. Это одни из последних разработок стрелкового оружия российского производителя «Калашников».

15-я международная выставка вооружений (International Defense Exhibition, IDEX) проходила в столице ОАЭ Абу-Даби с 21 по 25 февраля 2021 года. Это единственная на Ближнем Востоке и в Северной Африке и одна из крупнейших в мире выставок, на которой демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны.

Впервые выставка была организована в 1993 году и с тех пор проводится регулярно раз в два года под патронатом президента ОАЭ и при поддержке Министерства обороны. Организатором выступает Компания национальных выставок Абу-Даби (Abu Dhabi National Exhibitions Company, ADNEC).