13:19 25 Февраля 2021Происшествия
Домашний арест Любови Соболь продлили до 23 марта
Мосгорсуд вынес решение о продлении домашнего ареста Любови Соболь по "санитарному делу".
Мосгорсуд вынес решение о продлении домашнего ареста Любови Соболь по "санитарному делу".
Юрист ФБК (признан иностранным агентом) Любовь Соболь пробудет под домашним арестом до 23 марта. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на незаконном митинге 23 января.
Ранее Соболь следователи предъявили обвинения о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. По версии следствия, группа лиц, среди которых была юрист, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру к пенсионерке.