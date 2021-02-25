Домашний арест Любови Соболь продлили до 23 марта

Мосгорсуд вынес решение о продлении домашнего ареста Любови Соболь по "санитарному делу".

Мосгорсуд вынес решение о продлении домашнего ареста Любови Соболь по "санитарному делу".

Юрист ФБК (признан иностранным агентом) Любовь Соболь пробудет под домашним арестом до 23 марта. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на незаконном митинге 23 января.

Ранее Соболь следователи предъявили обвинения о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. По версии следствия, группа лиц, среди которых была юрист, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру к пенсионерке.