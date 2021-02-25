Пашинян: армия подчиняется народу и президенту Армении

Вооруженные силы Армении обязаны подчиняться народу и президенту республики. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Вооруженные силы Армении обязаны подчиняться народу и президенту республики. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам, которые собрались на площади Республики в Ереване. Пашинян напомнил, что Вооруженные силы Армении подчиняются народу и главе государства.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и правительства республики. Заявление было сделано после того, как Пашинян уволил замглавы Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна, который высмеял утверждение премьер-министра о «неработоспособности» ракетных комплексов «Искандер». Позднее Пашинян назвал заявление военных попыткой переворота, а также призвал своих сторонников выйти на митинг.