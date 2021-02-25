Премьер Армении выступает перед сторонниками на площади

Глава Правительства Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в Ереване.

Глава Правительства Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в Ереване.

Ранее глава армянского правительства призвал сторонников выходить на улицы, чтобы сохранить власть в стране. Он считает это очень важной задачей, поскольку ситуация остается напряженной. Пашинян пообещал, что озвучит причину увольнения начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвавшего ранее к роспуску правительства. Он также заявил, что армия страны подчиняется премьер-министру и народу Армении.