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13:04   25 Февраля 2021
Политика

Премьер Армении выступает перед сторонниками на площади

Премьер Армении выступает перед сторонниками на площади

Глава Правительства Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в Ереване.

Ранее глава армянского правительства призвал сторонников выходить на улицы, чтобы сохранить власть в стране. Он считает это очень важной задачей, поскольку ситуация остается напряженной. Пашинян пообещал, что озвучит причину увольнения начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвавшего ранее к роспуску правительства. Он также заявил, что армия страны подчиняется премьер-министру и народу Армении.

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#армения #ереван #пашинян

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