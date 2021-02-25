Песков назвал кандидата на пост главы ЦРУ "не глупым ястребом"

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс понимает важность диалога между РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс понимает важность диалога между РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению спикера Кремля, Бернс хорошо знает российскую специфику. Более того, кандидат на пост главы ЦРУ ранее показал себя умелым дипломатом.

"Бернс никогда не был "глупым ястребом"", — сказал Дмитрий Песков.

Уильям Бернс является "сбалансированным" американцем, который защищает интересы США, но при этом настроен на диалог с РФ, заключил пресс-секретарь российского президента.