ООН проведет международную встречу по кипрскому вопросу

Кипрский вопрос предлагается обсудить на встрече в Женеве 27-29 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Кипрский вопрос предлагается обсудить на встрече в Женеве 27-29 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее глава международной организации Антониу Гутерреш сообщил, что собирает встречу по Кипру в формате "5+1" 27-29 апреля в Женеве. Предполагается, что мероприятие пройдет в неформальном режиме.

Традиционно рассмотрение кипрского вопроса проходит при участии лидеров греческой и турецкой общин острова, а также глав МИД Великобритании, Греции и Турции.

Последняя встреча по этому вопросу проводилась в 2017 году в Швейцарии на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Переговоры не привели ни к какому результату, с тех пор встречи не проводились.