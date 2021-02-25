Кабмин отложил нововведения в порядке техосмотра в РФ до осени

Введение обязательной фотофиксации в рамках техосмотра в РФ перенесут с 1 марта на 1 октября 2021 года. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Введение обязательной фотофиксации в рамках техосмотра в РФ перенесут с 1 марта на 1 октября 2021 года. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Нововведение следует отложить из-за пандемии коронавируса, объяснил Мишустин. Россияне не должны испытывать никаких неудобств на фоне эпидемиологической обстановки в стране. Переход на новые требования должен быть комфортным для автолюбителей.

Введение электронных диагностических карт, фотофиксации и других процедур было запланировано в России на 1 марта 2021 года. Кабмину предстоит детально проработать нововведения, чтобы система заработала без сбоев, уточнил премьер.