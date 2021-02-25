Конец эпохи доллара. Как золото уничтожит валюту США

Россия должна изолироваться от доллара после санкций, обещанных Байденом, заявил замглавы МИД РФ.

Россия должна сократить использование американской валюты до минимума, поскольку администрация президента США Джо Байдена хочет усилить санкции, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы должны забаррикадироваться против финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Мы должны сократить роль доллара в любых операциях», — рассказал дипломат в комментарии изданию Bloomberg.

Россия готовится к последним «карательным мерам» со стороны США, анонсированным Байденом на Мюнхенской конференции по безопасности. Американский лидер заявил, что решение «проблемы российского безрассудства и взлома компьютерных сетей в США и Евросоюзе» стало критически важным для защиты западной «коллективной безопасности».

За последние годы США провели более 90 санкционных «раундов» против российских государственных банков и корпораций, нефтегазового сектора, высших чиновников и крупных бизнесменов — вероятно, следует ожидать еще больше ограничительных мер, сказал Рябков. При этом напряженность в отношениях РФ и США сейчас бьет рекорды холодной войны, полагает он.

«Никогда не было ничего подобного с точки зрения даже не просто отсутствия доверия, а взаимной враждебности. Эмоции зашкаливают настолько, что мы не увидим каких-либо улучшений в течении очень долгого времени», — посетовал дипломат.

Обещания властей США смягчить санкции, если Кремль изменит свою политику, Рябков назвал ложью. МИД за экономическую политику не отвечает, так что о конкретных действиях по «дедолларизации» России Рябков ничего не сказал. Но способ есть, и весьма действенный.

Золотая стратегия

Уже несколько лет Владимир Путин ведет масштабную кампанию по снижению зависимости страны от американских активов. Доля золота в резервах Центрального банка впервые в новейшей истории превысила долларовую.

Пятнадцать лет назад ЦБ начал скупать золото при любых котировках. В середине августа прошлого года регулятор заявил о росте международных резервов страны до 600 миллиардов долларов. Это исторический максимум. При этом четверть от всего резерва РФ хранится в золотой «валюте» — такой около 2000 тонн.

Выгода, в первую очередь, геополитическая. За счет увеличения золотого запаса можно снизить зависимость от Соединенных Штатов и Евросоюза. Этот вопрос актуален не только для России, но и для остальных государств. Золото не имеет привязки к политике: никто не владеет им полностью, никто не определяет его стоимость.

Немецкий аналитик Вольфрам Ваймер в 2019 году отмечал, что именно золото поможет России выстоять под напором американских санкций. Подорожание золота во время пандемии он объяснил в интервью Deutsche Welle стремлением США и ЕС печатать деньги «на полную мощность», несмотря на риск спровоцировать инфляцию.

Конец долларовой эпохи

Доллар держится отнюдь не на том, что взволнованные граждане в момент падения рубля покупают эту валюту. Он держится на истории, объясняет экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Пока Америка была мировым лидером экономического роста, а ее рынок был огромным, США сумели замкнуть на себе процессы внешней мировой торговли. Страна оставалась в плюсе, превратив доллар в международную резервную и расчетную валюту.

Дипломат Рябков неспроста указал на «токсичность» американских дензнаков. Исторически сложилось так, что доллар заработал репутацию паразитической валюты, питающейся за счет других экономик. Новые времена требуют переформатирования мировой торговли. Альтернативой доллару в международных расчетах как раз и считаются золотые запасы центральных банков.

Доминирующее положение доллара было придатком к международным правилам игры, которые назывались «Вашингтонский консенсус», говорит Колташов. Это тип макроэкономической политики, рекомендованный в конце ХХ века руководством МВФ и Всемирным банком другим странам.

Согласно этому «консенсусу», все страны проводят неолиберальную политику, ориентируются на свободу движения капиталов и товаров, минимально прибегают к протекционизму — на этой основе мировая экономика растет. Политика уничтожила эти честолюбивые замыслы, констатирует Колташов.

«Американцы сами своим наглым поведением в отношении других стран показали, что правил не соблюдают. И если кто-то настаивает на соблюдении этих правил, США объясняют, что они эти правила написали и меняют их, если хотят. Только США будут писать правила международной торговли, говорил Барак Обама. Ни о каком консенсусе речь ни с кем не идет», — рассказывает экономист.

Необходимо, чтобы основные торговые площадки, где осуществляется продажа биржевых товаров, в том числе нефти, ушли с Запада и находились в Евразии, полагает Колташов. Необходимо развивать евразийские центры и перемещать в них торговлю.

«Но проблема в том, что основное потребление все равно находится на Западе, параллельно с долларом существует и евро, который не сильно лучше доллара, и британский фунт, который совсем не лучше доллара. Нужно организовывать отказ [от этой валюты, — прим.ред.]. Необходимо в мире, где золото дорожает, противопоставить его доллару. И золото уничтожит доллар. У золота есть стоимость, вы не можете делать его из воздуха», — объясняет эксперт.

На дедолларизацию могут уйти многие годы, отмечает экономист. Все зависит от темпов снижения доли американской экономики в международной. Это может произойти, если в США случится девальвация. При таком сценарии ценность американских активов упадет, а ценность товаров, которые американцы привыкли получать задешево, вырастет.

«Этот процесс уже запущен, мы наблюдаем инфляцию долларовых активов и повышение мировых цен на нефть, на продовольствие — это результат обесценивания доллара. Думаю, сейчас США не справились с враждебной конъюнктурой и пошел процесс потери долларом его положения», — говорит директор Института нового общества.

Подводя итог, специалист выразил мнение, что мировой рынок больше не готов играть по изобретенным в США экономическим правилам. Поэтому закат эпохи долларовой гегемонии становится вопросом времени.