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12:55   25 Февраля 2021
Политика

Дипломаты из РФ прокомментировал ситуацию в Армении

Дипломаты из РФ прокомментировал ситуацию в Армении

Ситуация в Армении является исключительно внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Армении должна оставаться в конституционном поле.

Он подчеркнул, что Москва с тревогой наблюдает за развитием событий в Ереване после высказываний премьер-министра Никола Пашиняна о ракетных комплексах "Искандер".

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#россия #армения #мид рф

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