Дипломаты из РФ прокомментировал ситуацию в Армении

Ситуация в Армении является исключительно внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России.

Ситуация в Армении является исключительно внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Армении должна оставаться в конституционном поле.

Он подчеркнул, что Москва с тревогой наблюдает за развитием событий в Ереване после высказываний премьер-министра Никола Пашиняна о ракетных комплексах "Искандер".