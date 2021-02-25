12:55 25 Февраля 2021Политика
Дипломаты из РФ прокомментировал ситуацию в Армении
Ситуация в Армении является исключительно внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России.
Ситуация в Армении является исключительно внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Армении должна оставаться в конституционном поле.
Он подчеркнул, что Москва с тревогой наблюдает за развитием событий в Ереване после высказываний премьер-министра Никола Пашиняна о ракетных комплексах "Искандер".