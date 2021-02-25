Спикер Кремля прокомментировал возможный перенос парламентских выборов

Администрация президента России не обсуждает возможный перенос выборов депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Администрация президента России не обсуждает возможный перенос выборов депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что парламентские выборы на территории Российской Федерации должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Дмитрий Песков, комментируя идею о переносе выборов, сказал, что Кремль не обсуждает такую инициативу.