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12:47   25 Февраля 2021
Политика

Спикер Кремля прокомментировал возможный перенос парламентских выборов

Спикер Кремля прокомментировал возможный перенос парламентских выборов

Администрация президента России не обсуждает возможный перенос выборов депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что парламентские выборы на территории Российской Федерации должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Дмитрий Песков, комментируя идею о переносе выборов, сказал, что Кремль не обсуждает такую инициативу.

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