12:47 25 Февраля 2021Политика
Спикер Кремля прокомментировал возможный перенос парламентских выборов
Администрация президента России не обсуждает возможный перенос выборов депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Администрация президента России не обсуждает возможный перенос выборов депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что парламентские выборы на территории Российской Федерации должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Дмитрий Песков, комментируя идею о переносе выборов, сказал, что Кремль не обсуждает такую инициативу.