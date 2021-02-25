Москва не обсуждала с Ереваном кризис в Армении

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил официальную позицию Кремля по поводу "попытки госпереворота" и кризиса власти в Армении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил официальную позицию Кремля по поводу "попытки госпереворота" и кризиса власти в Армении.

По словам Пескова, Кремль пристально следит за ситуацией в Ереване, но признает случившееся внутренним делом страны. Пока что Москва и Ереван не обсуждали ситуацию в Армении, но российская сторона готова оперативно организовать диалог по данному поводу.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле", — отметил Дмитрий Песков.

Ранее армянский премьер-министр заявил, что намерен уволить главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который выступил за добровольную отставку Пашиняна и правительства, которые больше "неспособны адекватно реагировать" в кризисной обстановке. Причиной раскола между армией и правительством послужила отставка замглавы Генштаба войск Армении Тирана Хачатряна, который призвал Пашиняна не сваливать вину за поражение армянских войск в Карабахе на якобы "неработоспособные" ракетные комплексы "Искандер".