Экс-супруга Грачевского обвинила врачей в смерти режиссера

Бывшая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Грачевская заявила, что к смерти сценариста могла привести врачебная ошибка.

Бывшая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Грачевская заявила, что к смерти сценариста могла привести врачебная ошибка.

Борис Грачевский скончался от последствий коронавирусной инфекции 14 января 2021 года. Артист пытался бороться за жизнь в одной из столичных клиник, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Режиссер не оставлял надежду на выздоровление, говоря, что "непременно выкарабкается". Но чуда не случилось. Близкие звезды до сих пор не оправились от потери, ища причину произошедшего. Бывшая жена Грачевского, Анна сделала неожиданное заявление о возможной вине докторов за смерть экс-супруга.

"Боря так сильно любил жизнь. Он не хотел умирать, не думал о смерти, был полон сил… Уверена, это какая-то ошибка врачей. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили!" — сказала актриса журналу StarHit.

Анна Грачевская — вторая жена "папы "Ералаша". У пары осталась восьмилетняя дочь Василиса. Мать не разрешила девочке посетить отца на кладбище, чтобы оставить в ее памяти образ "вечно живого" и здорового родителя.