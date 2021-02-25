Житель Фукусимы стал первой жертвой землетрясения в Японии

Японские спасатели рассказали об обнаруженном теле мужчины, на вид которому примерно 50 лет. Японца нашли в его квартире, расположенной в городе Фукусима.

Японские спасатели рассказали об обнаруженном теле мужчины, на вид которому примерно 50 лет. Японца нашли в его квартире, расположенной в городе Фукусима.

По имеющимся сведениям, к специалистам ведомства обратились родственники местного жителя, которые сообщили о трупе, найденном под завалами опрокинувшейся после землетрясения мебели. Они стали искать члена своей семьи, так как не могли связаться с ним в течение нескольких дней.

Сейсмологи Японии зафиксировали 13 февраля в стране землетрясение, магнитуда которого достигла отметки в 7,3 балла, передавало Федеральное агентство новостей. Ее эпицентр находился рядом с префектурой Фукусима. Также спасатели сообщили, что примерно 150 человек получили травмы различной степени тяжести в результате происшествия.