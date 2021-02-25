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12:27   25 Февраля 2021
Политика

Пашинян выступит перед армянами в связи с ситуацией в стране

Пашинян выступит перед армянами в связи с ситуацией в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал выступление в связи с ситуацией в стране. Оно начнется в 16:00 по местному времени (в 15:00 по Москве).

Выступление Пашиняна пройдет в Ереване на площади Республики. Генштаб вооруженных сил Армении ранее потребовал отставки премьер-министра, а также предостерег его от применения силы против граждан. По словам самого Никола Пашиняна, после требований вооруженных сил о его уходе он снял с должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

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#армения #выступление #пашинян

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