Пашинян выступит перед армянами в связи с ситуацией в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал выступление в связи с ситуацией в стране. Оно начнется в 16:00 по местному времени (в 15:00 по Москве).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал выступление в связи с ситуацией в стране. Оно начнется в 16:00 по местному времени (в 15:00 по Москве).

Выступление Пашиняна пройдет в Ереване на площади Республики. Генштаб вооруженных сил Армении ранее потребовал отставки премьер-министра, а также предостерег его от применения силы против граждан. По словам самого Никола Пашиняна, после требований вооруженных сил о его уходе он снял с должности главу генштаба Оника Гаспаряна.