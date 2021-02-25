Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян уволен за призывы к отставке правительства

Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook уволил Оника Гаспаряна с должности главы Генерального штаба ВС Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook уволил Оника Гаспаряна с должности главы Генерального штаба ВС Армении.

Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что премьер и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения. В частности, речь шла об увольнении первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Военные посчитали, что это решение принималось без учета национальных и государственных интересов страны.

Никола Пашинян назвал требование главы Генштаба "попыткой военного переворота" и уволил Гаспаряна с должности.

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти", — отметил премьер-министр Армении.

Пашинян заявил, что сейчас сложилась такая ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у населения, и "этих вопросов избежать невозможно". Он не исключил, что некоторым генералам вопросы могли показаться неудобными, поэтому, по версии Пашиняна, они решили призвать его к отставке.