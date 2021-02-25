Стали известны подробности страшной смерти юной жительницы Ростова

Девушка приехала в район Левенцовка, зашла в дом и через несколько минут выпала из окна на верхнем этаже. Тело от удара о козырек подъезда разорвало на две части.

Девушка приехала в район Левенцовка, зашла в дом и через несколько минут выпала из окна на верхнем этаже. Тело от удара о козырек подъезда разорвало на две части.

Правоохранительным органам стало известно, что 27-летняя девушка в то роковое утро приехала в северный район Ростова-на-Дону, поднялась в дом и по неясным причинам выпала из окна. Смерть наступила в результате удара о козырек подъезда. Тело было разорвано на две части, утверждают очевидцы. Рядом с телом обнаружен рюкзак с личными вещами девушки. Жильцам пришлось спускаться по приставной лестнице со второго этажа, подъезд был перекрыт.

Подробности странной смерти ростовчанки выясняют правоохранители. Соседи и знакомые характеризуют ее как порядочную и неконфликтную. На учете в медучреждении девушка не состояла.