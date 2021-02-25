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13:41   25 Февраля 2021
Россия

Пенсия за счет работодателя. Экономист рассказал, как обеспечить себя на старости лет

Пенсия за счет работодателя. Экономист рассказал, как обеспечить себя на старости лет

Несмотря на большое желание россиян получать корпоративную пенсию, полностью переложить обязательство по выплате дополнительных средств с государства на компании невозможно. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин.

Ранее стало известно, что 84% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателей в дополнение к государственной. Более трети респондентов высказались за пенсию в размере не менее 30 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

По мнению Марголина, желание граждан России получать дополнительную пенсию вполне естественно. Однако экономически такой спрос реализовать довольно затруднительно.

«Любая прибавка — это повышение жизненного уровня пенсионеров. Если посмотреть на возможности компаний, то некоторые, особенно успешные, действительно имеют корпоративные пенсионные программы. Но сделать это повсеместно в экономике сложно. Как государственные учреждения могут такую штуку решить? Мне кажется, что здесь больше желание, чем возможности», — выразил мнение собеседник издания.

Экономист оценил возможность выплаты пенсий россиянам компаниями

В результатах опроса уточняется, что за год доля желающих получать доплату несколько выросла — в феврале прошлого года их было 78%. Наибольший интерес к корпоративным пенсиям проявили люди в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Много сторонников такой идеи оказалось и среди молодежи от 18 до 25 лет — 81%.

В меньшей степени доверие к корпоративным пенсионным программам (КПП) выразили россияне 56+. По мнению аналитиков, такие результаты связаны с тем, что граждане попросту не успеют накопить средства до завершения карьеры даже при помощи работодателя.

Однако значимость КПП для соискателей, так или иначе, растет с каждым годом, полагает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

«Это особенно заметно в кризисные периоды, так как население начинает больше ценить стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

Экономист оценил возможность выплаты пенсий россиянам компаниями

Впрочем, по словам Марголина, гражданам необходимо самостоятельно откладывать себе на пенсию. В таком случае можно было бы говорить о совершенно иной пенсионной системе, которая позволит снизить нагрузку на предприятия по социальным отчислениям и оживить деловую активность.

«Подходы могут быть разными. С моей точки зрения, надо, чтобы человек с молодых ногтей думал сам о своем пенсионном будущем и откладывал сам себе на пенсию. Государство, к примеру, формирует минимальную пенсию в объеме прожиточного минимума, а человек сберегает, инвестирует в облигации», — предложил заслуженный экономист РФ.

В противном случае адекватную пенсионную систему едва ли получится сформировать, убежден Марголин.

Экономист оценил возможность выплаты пенсий россиянам компаниями

«К сожалению, желание получить и государственную, и корпоративную пенсии не всегда соответствует имеющимся возможностям», — заключил собеседник агентства.

В опросе участвовали 3500 человек. Среди них только лишь 3% являются участниками КПП, 16% россиян знают о подобных программах, 18% — о них слышали. Наиболее осведомленными в вопросе оказались люди старше 65 лет, наименее — молодежь 18-25 лет.

Корпоративная пенсионная программа в некоторых компаниях может входить в социальный пакет. Она предполагает обязательное софинансирование со стороны как сотрудника, так и работодателя.

Ранее правительство по поручению президента Владимира Путина разработало варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты не индексируются с 2016 года из-за дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. На данный момент известно, что возможная индексация коснется более чем 10 млн человек.

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#пенсии #кпп #пенсионная система #дополнительные выплаты

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