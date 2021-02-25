Пенсия за счет работодателя. Экономист рассказал, как обеспечить себя на старости лет

Ранее большинство граждан выступили за корпоративную пенсию наравне с государственной.

Несмотря на большое желание россиян получать корпоративную пенсию, полностью переложить обязательство по выплате дополнительных средств с государства на компании невозможно. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин.

Ранее стало известно, что 84% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателей в дополнение к государственной. Более трети респондентов высказались за пенсию в размере не менее 30 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Россияне хотят получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной, а более трети считают, что ее размер должен составлять не менее 30 тыс. руб.https://t.co/VqMw3NJT5d — РБК (@ru_rbc) February 25, 2021

По мнению Марголина, желание граждан России получать дополнительную пенсию вполне естественно. Однако экономически такой спрос реализовать довольно затруднительно.

«Любая прибавка — это повышение жизненного уровня пенсионеров. Если посмотреть на возможности компаний, то некоторые, особенно успешные, действительно имеют корпоративные пенсионные программы. Но сделать это повсеместно в экономике сложно. Как государственные учреждения могут такую штуку решить? Мне кажется, что здесь больше желание, чем возможности», — выразил мнение собеседник издания.

В результатах опроса уточняется, что за год доля желающих получать доплату несколько выросла — в феврале прошлого года их было 78%. Наибольший интерес к корпоративным пенсиям проявили люди в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Много сторонников такой идеи оказалось и среди молодежи от 18 до 25 лет — 81%.

В меньшей степени доверие к корпоративным пенсионным программам (КПП) выразили россияне 56+. По мнению аналитиков, такие результаты связаны с тем, что граждане попросту не успеют накопить средства до завершения карьеры даже при помощи работодателя.

Однако значимость КПП для соискателей, так или иначе, растет с каждым годом, полагает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

«Это особенно заметно в кризисные периоды, так как население начинает больше ценить стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

Впрочем, по словам Марголина, гражданам необходимо самостоятельно откладывать себе на пенсию. В таком случае можно было бы говорить о совершенно иной пенсионной системе, которая позволит снизить нагрузку на предприятия по социальным отчислениям и оживить деловую активность.

«Подходы могут быть разными. С моей точки зрения, надо, чтобы человек с молодых ногтей думал сам о своем пенсионном будущем и откладывал сам себе на пенсию. Государство, к примеру, формирует минимальную пенсию в объеме прожиточного минимума, а человек сберегает, инвестирует в облигации», — предложил заслуженный экономист РФ.

В противном случае адекватную пенсионную систему едва ли получится сформировать, убежден Марголин.

«К сожалению, желание получить и государственную, и корпоративную пенсии не всегда соответствует имеющимся возможностям», — заключил собеседник агентства.

В опросе участвовали 3500 человек. Среди них только лишь 3% являются участниками КПП, 16% россиян знают о подобных программах, 18% — о них слышали. Наиболее осведомленными в вопросе оказались люди старше 65 лет, наименее — молодежь 18-25 лет.

Корпоративная пенсионная программа в некоторых компаниях может входить в социальный пакет. Она предполагает обязательное софинансирование со стороны как сотрудника, так и работодателя.

Ранее правительство по поручению президента Владимира Путина разработало варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты не индексируются с 2016 года из-за дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. На данный момент известно, что возможная индексация коснется более чем 10 млн человек.