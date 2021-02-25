Французский аналитик рассказал, как российское оружие напугало Европу и США

Напряженность между Россией и НАТО с февраля снова начала расти, при этом Запад не до конца понимает, каким оружием теперь обладает Москва, пишет французский аналитик Ксавье Рофе.

Напряженность между Россией и НАТО с февраля снова начала расти, при этом Запад не до конца понимает, каким оружием теперь обладает Москва, пишет французский аналитик Ксавье Рофе.

Как указывает Рофе в своем материале для издания Atlantico, европейское общественное мнение и даже руководство мыслит застарелыми стереотипами о России и ее вооружении, в которых существуют ржавые российские танки и ядерные ракеты в полуразвалившихся ангарах. Эксперты же напротив вот десять лет наблюдают совершенно иную картину от Черного моря до Сирии.

Аналитик вновь рассматривает последние провалившиеся польские учения в виртуальном пространстве, на которых моделировалось противостояние с Россией, но при этом отмечает, что пять лет назад прошла аналогичная симуляция для Прибалтики — армии были разгромлены за 60 часов.

Эксперт полагает, что причина заключается в высокотехнологичном арсенале вооружения, которое была разработано в России за последнее десятилетие. В частности, речь идет о новейших средствах радиоэлектронной борьбы, аналогов которым на сегодняшний день нет в армиях Европы.

"В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем: "Москва-4", "Борисоглебск-2", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ", "Инфауна" и т.д. Эти "невидимые щиты" в том числе не дают врагу увидеть взлет и приземление самолетов и ракет", — подчеркивает Рофе.

При этом отдельно аналитики обращает внимание на сухопутных роботов типа "Уран-9", которые были созданы для разведки, огневой поддержки и ликвидации целей.