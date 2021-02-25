Владелец мини-отеля "Карамель" в Перми получил срок за гибель пяти постояльцев

Хозяин пермской гостиницы попал под следствие после смертельного прорыва трубы в здании. Суд вынес фигуранту обвинительный приговор.

Хозяин пермской гостиницы попал под следствие после смертельного прорыва трубы в здании. Суд вынес фигуранту обвинительный приговор.

По данным СК, 33-летний предприниматель Сергей Щербаков незаконно сделал перепланировку подвального помещения, где позже обустроил мини-отель. При прорыве трубы с горячей водой пятеро постояльцев получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое были доставлены в больницу.

Правоохранители считают, что бизнесмен оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также по решению суда ему запрещено в течение двух лет заниматься гостиничной деятельностью.