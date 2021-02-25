Роспотребнадзор оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 весной

Специалисты не ожидают подъема заболеваемости коронавирусом в России весной, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалисты не ожидают подъема заболеваемости коронавирусом в России весной, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Распространение COVID-19 в РФ стабильно снижается уже несколько недель. Положительная динамика наблюдается благодаря введению масочного режима и требованию социальной дистанции в стране. Массовая вакцинация от коронавируса также способствовала снижению распространения заболевания, рассказал Горелова.

Роспотребнадзор исключает вероятность наступления третьей волны COVID-19 в России весной. По словам Горелова, волной можно называть снижение заболеваемости нулевых значений и затем новый подъем. В то же время специалисты допускают небольшие суточные приросты новых случаев коронавируса, приводит мнение Горелова телеканал "360".