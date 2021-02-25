Зеленский назвал сроки призыва в украинские войска в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который определил сроки призыва на срочную службу в армии в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который определил сроки призыва на срочную службу в армии в 2021 году.

Украинских призывников будут набирать на срочную службу в два этапа: первый пройдет в период с апреля по июнь, второй с октября по декабрь, как указали в пресс-службе президента. Призывные пункты откроют свои двери 1 апреля и 1 октября.

Согласно указу, срочники будут составлять лишь 15% от общей массы призывников, остальные войдут в число военных, несущих службу по контракту. Зеленский отдельно подчеркнул, что срочников не будут привлекать к операциям в зоне Операции объединенных сил в Донбассе и распределят между другими военным частями Украины.