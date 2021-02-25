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11:55   25 Февраля 2021
Происшествия

Следователи выясняют причины массового отравления в Дагестане

Следователи выясняют причины массового отравления в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после информации о пищевом отравлении 29 людей в Каспийске.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В Каспийскую центральную городскую больницу обратились 29 человек с симптомами кишечной инфекции. Причиной отравления вероятно стала вода из городского водопровода.

Руководство каспийского "Водоканала" отмечает, что вода, которой поступает жителям города, соответствует санитарным нормам.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются, специалисты выявляют очаг инфекции.

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