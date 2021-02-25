Президент Белоруссии подготовился к обострению ситуации в стране

Белорусское руководство подготовилось к обострению ситуации на территории республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Белорусское руководство подготовилось к обострению ситуации на территории республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Во время переговоров с госсекретарем совета безопасности республики Александр Лукашенко сообщил, что некоторые внешние силы пытаются расшатать обстановку в Белоруссии.

Глава государства подчеркнул, что власти разберутся со всеми, кто попытается управлять страной извне.