Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:54   25 Февраля 2021
Политика

Президент Белоруссии подготовился к обострению ситуации в стране

Президент Белоруссии подготовился к обострению ситуации в стране

Белорусское руководство подготовилось к обострению ситуации на территории республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Во время переговоров с госсекретарем совета безопасности республики Александр Лукашенко сообщил, что некоторые внешние силы пытаются расшатать обстановку в Белоруссии.

Глава государства подчеркнул, что власти разберутся со всеми, кто попытается управлять страной извне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#совбез #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров