11:54 25 Февраля 2021Политика
Президент Белоруссии подготовился к обострению ситуации в стране
Белорусское руководство подготовилось к обострению ситуации на территории республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
Белорусское руководство подготовилось к обострению ситуации на территории республики. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
Во время переговоров с госсекретарем совета безопасности республики Александр Лукашенко сообщил, что некоторые внешние силы пытаются расшатать обстановку в Белоруссии.
Глава государства подчеркнул, что власти разберутся со всеми, кто попытается управлять страной извне.