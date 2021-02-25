Спецназ ВСУ получит партию бронированных "Казаков" в 2021 году

Первые партии бронеавтомобилей "Казак-2М1" поступят на службу Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и Сил специальных операций (ССО) ВСУ в первой половине 2021 года.

Первые партии бронеавтомобилей "Казак-2М1" поступят на службу Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и Сил специальных операций (ССО) ВСУ в первой половине 2021 года.

Боевая тактическая машина была разработана в соответствии с требованиями спецподразделений и с учетом потребностей украинских войск, как указывает издание "АрмияInform". Машину выпускает киевский завод НПП "Практика". По словам представителей завода, разработка отвечает стандартам НАТО и прошла государственные испытания, во время которых "Казак" зарекомендовал себя как надежный колесный броневик, способный выполнять задачи по огневой поддержке боевых подразделений.

Автомобиль выполнен с колесной формулой 4х4, общая масса машины составляет 14 тонн. В салоне можно разместить двух человек экипажа и еще шесть пассажиров. Максимальная скорость, которую способен развить "Казак" на дороге, составляет 110 километров в час.