Более половины жителей Москвы проголосовали за установку на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому.

Более половины жителей Москвы проголосовали за установку на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому.

Идею одобрили уже 67% опрошенных. За памятник революционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому отдали свои голоса 33% горожан. Сегодня утром на портале "Активный гражданин" началось голосование, где горожане высказываются, какой памятник они хотят увидеть в ближайшем будущем на Лубянской площади.

За первые двадцать минут успели сделать свой выбор более 6 тыс. человек. Принять участие в акции можно будет до 5 марта.