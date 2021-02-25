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11:39   25 Февраля 2021
Общество

В Москве началось голосование за выбор памятника для установки на Лубянке

В Москве началось голосование за выбор памятника для установки на Лубянке

Более половины жителей Москвы проголосовали за установку на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому.

Идею одобрили уже 67% опрошенных. За памятник революционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому отдали свои голоса 33% горожан. Сегодня утром на портале "Активный гражданин" началось голосование, где горожане высказываются, какой памятник они хотят увидеть в ближайшем будущем на Лубянской площади.

За первые двадцать минут успели сделать свой выбор более 6 тыс. человек. Принять участие в акции можно будет до 5 марта.

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#александр невский #лубянка #дзержинский

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