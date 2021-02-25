Ереван выразил надежду на помощь Москвы в реформировании армянских войск

Армения начала проект реформации и модернизации войск и надеется на поддержку и тесное сотрудничество с Россией по данном вопросу.

Армения начала проект реформации и модернизации войск и надеется на поддержку и тесное сотрудничество с Россией по данном вопросу.

Об этом в ходе заседания армянского кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Российский посол в Ереване Сергей Копыркин ранее сообщил, что Москва уже оказывает поддержку Еревану в данном вопросе.

"Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности — РФ", — заявил Пашинян.

Необходимость реорганизации армии в армянском военном командовании отметили после провала военной кампании Еревана в Нагорно-Карабахской Республике. Конфликт в НКР вспыхнул 27 сентября 2020 года и стал продолжением давнего территориального спора между Ереваном и Баку. Конец боевым действиям был положен трехсторонним соглашением, заключенным между Москвой, Ереваном и Баку 10 ноября. Армения пошла на территориальные уступки в пользу Азербайджана. Однако армянская оппозиция назвала их "унизительным поражением".