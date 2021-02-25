Политтехнолог Раимов предупредил об угрозе возникновения затяжных протестов в Киеве

Сторонники радикала Сергея Стерненко готовятся к затяжному противостоянию с властью Украины. Об этом заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.

Сторонники радикала Сергея Стерненко готовятся к затяжному противостоянию с властью Украины. Об этом заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.

В Киеве 24 февраля около офиса президента прошла протестная акция против действующей на Украине власти. Митинг перерос в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Причиной протеста стал судебный приговор в отношении Стерненко.

По словам Раимова, основная часть участников штурма была сторонниками экс-президента Петра Порошенко.

"Там находились сторонники бывшего президента Порошенко, бывшие функционеры при Порошенко, люди, которые не любят президента Зеленского", — заявил Раимов.

Политтехнолог добавил, что в скором времени появятся приговоры по еще двум делам в отношении Стерненко. Также не исключено, что следующим может стать Порошенко, который фигурирует в ряде уголовных дел.