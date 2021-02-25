11:32 25 Февраля 2021Политика
Защита Навального потребовала от Совета Европы освобождения блогера
Адвокаты блогера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, чтобы потребовать освобождения подзащитного.
Адвокаты блогера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, чтобы потребовать освобождения подзащитного.
Адвокат блогера Ольга Михайлова рассказала, что защита потребовала от Совета Европы освобождения блогера после обращения Минюста РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее Министерство юстиции РФ запросило ЕСПЧ пересмотреть решение об освобождении Навального. Суд также отклонил ходатайство адвокатов блогера и отказался освободить его по требованию ЕСПЧ, передавало Федеральное агентство новостей.