Защита Навального потребовала от Совета Европы освобождения блогера

Адвокаты блогера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, чтобы потребовать освобождения подзащитного.

Адвокаты блогера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, чтобы потребовать освобождения подзащитного.

Адвокат блогера Ольга Михайлова рассказала, что защита потребовала от Совета Европы освобождения блогера после обращения Минюста РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Министерство юстиции РФ запросило ЕСПЧ пересмотреть решение об освобождении Навального. Суд также отклонил ходатайство адвокатов блогера и отказался освободить его по требованию ЕСПЧ, передавало Федеральное агентство новостей.