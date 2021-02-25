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11:32   25 Февраля 2021
Политика

Защита Навального потребовала от Совета Европы освобождения блогера

Защита Навального потребовала от Совета Европы освобождения блогера

Адвокаты блогера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, чтобы потребовать освобождения подзащитного.

Адвокат блогера Ольга Михайлова рассказала, что защита потребовала от Совета Европы освобождения блогера после обращения Минюста РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Министерство юстиции РФ запросило ЕСПЧ пересмотреть решение об освобождении Навального. Суд также отклонил ходатайство адвокатов блогера и отказался освободить его по требованию ЕСПЧ, передавало Федеральное агентство новостей.

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#еспч #навальный #совет европы

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