11:21 25 Февраля 2021Общество
Минздрав России вдвое снизил стоимость вакцины "Спутник V"
Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Раньше препарат стоил 1942 рубля, теперь — 866 рублей 81 копейку за два компонента. Налог на добавленную стоимость в эту сумму не включен.
Новость дополняется.