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11:21   25 Февраля 2021
Общество

Минздрав России вдвое снизил стоимость вакцины "Спутник V"

Минздрав России вдвое снизил стоимость вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Раньше препарат стоил 1942 рубля, теперь — 866 рублей 81 копейку за два компонента. Налог на добавленную стоимость в эту сумму не включен.

Новость дополняется.

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