Минздрав России вдвое снизил стоимость вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Раньше препарат стоил 1942 рубля, теперь — 866 рублей 81 копейку за два компонента. Налог на добавленную стоимость в эту сумму не включен.

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