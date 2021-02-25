Генштаб ВС Армении проголосовал за отставку премьер-министра Пашиняна

Пашинян в свою очередь заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Армия Армении потребовала незамедлительно отправить в отставку все Правительство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт ТАСС.

Подписи в заявлении поставили более 40 человек, в том числе начальник Генштаба Оник Гаспарян. В документе военные подчеркнули, что «устали терпеть нападки», направленные на дискредитацию ВС действующей властью.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», – говорится в заявлении.

Реакцией Пашиняна стал прямой эфир на личной странице в Facebook. В нём премьер-министр освободил от занимаемой должности начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна и его первого заместителя. А также заявил, что требование Генштаба ВС является попыткой военного переворота. Он призвал своих сторонников собраться на площади Республики, где обещал озвучить причину отстранения начальников армянской армии.