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13:14   25 Февраля 2021
Политика

Генштаб ВС Армении проголосовал за отставку премьер-министра Пашиняна

Генштаб ВС Армении проголосовал за отставку премьер-министра Пашиняна

Армия Армении потребовала незамедлительно отправить в отставку все Правительство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт ТАСС.

Подписи в заявлении поставили более 40 человек, в том числе начальник Генштаба Оник Гаспарян. В документе военные подчеркнули, что «устали терпеть нападки», направленные на дискредитацию ВС действующей властью.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», – говорится в заявлении. 

Реакцией Пашиняна стал прямой эфир на личной странице в Facebook. В нём премьер-министр освободил от занимаемой должности начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна и его первого заместителя. А также заявил, что требование Генштаба ВС является попыткой военного переворота. Он призвал своих сторонников собраться на площади Республики, где обещал озвучить причину отстранения начальников армянской армии.

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#отставка #правительство #армения

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