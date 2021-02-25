Оперштаб сообщил о 11 198 новых случаях коронавируса в России

Российские медики за прошедшие сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса в стране. Согласно данным оперштаба, количество заболевших в России продолжает снижаться.

Российские медики за прошедшие сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса в стране. Согласно данным оперштаба, количество заболевших в России продолжает снижаться.

Каждый десятый из новых пациентов не замечал у себя никаких признаков COVID-19, обратили особое внимание врачи. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию по всей стране. За минувшие сутки было зафиксировано 446 летальных исходов. Полностью выздороветь смогли 16 102 человека, ранее находившихся на лечении.

Всего 4,1 млн россиян заразились коронавирусом с начала 2020 года. Их них 3,6 млн пациентов смогли справиться с инфекцией. Следить за актуальной информацией о ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ можно на сайте стопкоронавирус.рф.