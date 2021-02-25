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11:10   25 Февраля 2021
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на росгвардейцев в Карачаево-Черкесии

Неизвестные совершили нападение на росгвардейцев в Карачаево-Черкесии

Полиция Карачаево-Черкесии начала розыск злоумышленников, которые ранили двух правоохранителей при проверке документов на машину.

По предварительным сведениям, виновников события остановили в Малокарачаевском районе региона. Водитель "Нивы" вместо того, чтобы исполнить требование сотрудников МВД, начал нецензурно выражаться, а после схватился за нож, которым ранил полицейского. Пассажир злоумышленника выстрелил в находящегося на месте происшествия росгвардейца, сообщила пресс-служба МВД.

После произошедшего предполагаемые преступники сбежали. Получившему колото-резаную рану правоохранителю уже оказали необходимую помощь, а его коллегу госпитализировали.

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