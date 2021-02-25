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10:50   25 Февраля 2021
Происшествия

Житель Оклахомы хотел накормить семью сердцем убитой соседки

Житель Оклахомы хотел накормить семью сердцем убитой соседки

Американская полиция задержала мужчину, который сознался в убийстве знакомой и двух родственников. Сердце первой жертвы он приготовил с картофелем и хотел скормить семье.

Житель штата Оклахома признался, что жестоко расправился со своей соседкой и двумя членами семьи, сообщают местные СМИ. По данным полиции, в 2017 году подозреваемый был приговорен к 20 годам тюрьмы за употребление наркотиков и нелегальное хранение оружия, однако позже срок смягчили и через три года мужчина вышел на свободу.

Задержанный рассказал следствию, что после содеянного приготовил сердце приятельницы вместе с картофелем для того, чтобы "выпустить демонов" из родных. Позже от рук мужчины погибли его пожилой дядя и малолетняя племянница. Злоумышленник также намеревался убить тетю, но она выжила и рассказала о случившемся полиции.

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#убийство #вашингтон #сердце

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