ВСУ получили в подарок от Латвии бронированные медицинские автомобили

Латвия передала украинским военным семь бронированных автомобилей специального медицинского назначения. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Андрей Таран.

Латвия передала украинским военным семь бронированных автомобилей специального медицинского назначения. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Андрей Таран.

Украинский министр выразил благодарность латвийской стороне за помощь, отметив, что полученная техника будет использоваться военно-медицинскими подразделениями Вооруженных сил Украины. По его словам, «уникальные бронированные автомобили» оборудованы современными средствами для оказания первичной медицинской помощи.

«Благодаря усилиям и поддержке латвийских партнёров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы», — сказал он.

Министр также добавил, что передача техники осуществлялась в рамках поддержки евроатлантических стремлений Украины.