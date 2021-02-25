Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:44   25 Февраля 2021
Армия

ВСУ получили в подарок от Латвии бронированные медицинские автомобили

ВСУ получили в подарок от Латвии бронированные медицинские автомобили

Латвия передала украинским военным семь бронированных автомобилей специального медицинского назначения. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Андрей Таран.

Украинский министр выразил благодарность латвийской стороне за помощь, отметив, что полученная техника будет использоваться военно-медицинскими подразделениями Вооруженных сил Украины. По его словам, «уникальные бронированные автомобили» оборудованы современными средствами для оказания первичной медицинской помощи.

«Благодаря усилиям и поддержке латвийских партнёров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы», — сказал он.

Министр также добавил, что передача техники осуществлялась в рамках поддержки евроатлантических стремлений Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #латвия #бронеавтомобили

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров