Власти Москвы обновят систему видеонаблюдения в метрополитене

Специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения установят на 85 станциях столичной подземки. Об этом сообщили в ГУП "Московский метрополитен".

Специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения установят на 85 станциях столичной подземки. Об этом сообщили в ГУП "Московский метрополитен".

Внедрение новой системы видеонаблюдения объясняется необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы. Камеры оснащены функцией распознавания лиц. Экраны также будут оповещать пассажиров в экстренных ситуациях и в случаях изменения работы транспорта.

"Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей", — объяснили сотрудники метрополитена.

Однако в техническом задании говорится, что камеры должны иметь автофокус, снимать в высоком разрешении, поддерживать интеллектуальные модули. Система видеонаблюдения будет фиксировать "быстрое движение", "праздношатание" и "пересечение линии". Такая мера необходима для оперативного реагирования на опасные ситуации, пишет "Коммерсантъ".