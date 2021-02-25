В РВСН рассказали, кто и как запускает "Искандер"

Расчет новейшей российской квазибаллистической ракеты "Искандер" получает команду на ее запуск в виде короткого текстового сообщения, рассказал подполковник Игорь Карамышев.

Расчет новейшей российской квазибаллистической ракеты "Искандер" получает команду на ее запуск в виде короткого текстового сообщения, рассказал подполковник Игорь Карамышев.

Высказывание заместителя командира ракетной бригады приводит "Российская газета". По словам представителя РВСН, в войсках называют данную команду "эсэмэской". Получив подобное СМС о запуске, расчет "Искандера" приступает к выполнению многократно отработанных процедур и старт ракеты происходит уже через несколько минут.

Карамышев отметил, что точные координаты цели известны тому, кто отправил сообщение о запуске "Искандера", но даже этот человек не знает, как именно ракета выполнит свою миссию.

"Неотвратимость — вот что больше всего нервирует потенциального противника", — заявил представитель РВСН.

По словам подполковника Карамышева, боеголовка российской ракеты весом 500 килограммов пикирует на неприятеля вертикально, после ряда непредсказуемых маневров на маршруте. Таким образом избежать попадания "Искандера" практически невозможно, резюмировал заместитель командира бригады РВСН.