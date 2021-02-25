«Нельзя либеральничать». Россиянин из «Проекта» США против РФ может ответить по закону

Скандальное издание «Проект» рискует получить статус иностранного агента.

Скандальное издание «Проект», финансируемое Конгрессом США и западными фондами, рискует получить статус иностранного агента. Для этого у российских спецслужб должны быть убедительные доказательства, что данное СМИ управляется напрямую из Америки.

Ранее расследование Федерального агентства новостей показало, что американские госструктуры финансировали бывшего главного редактора телеканала «Дождь» Романа Баданина, которому на запуск нового СМИ требовалось полмиллиона долларов. Деньги нашлись довольно быстро — так появился «Проект».

280 тысяч долларов выделил «Европейский фонд за демократию», 40 тысяч долларов — «Национальный фонд в поддержку демократии», а еще 50 тысяч долларов выделил фонд «Среда» миллионера Бориса Зимина — спонсора блогера Алексея Навального.

Если медиа получает финансирование из нескольких зарубежных фондов, которые направляют деньги на так называемое «укрепление демократии», то объявить это СМИ иностранным агентом на основании данных ФСБ России можно, считает публицист Эрнест Макаренко.

«Я погружался в эту тему. Деньги из иностранных фондов текут не просто рекой, а Ниагарским водопадом. Я думаю, на основании данных спецслужб нужно признать данного персонажа [Баданина, — прим.ред.] иностранным агентом и помечать публикации "Проекта" соответствующим грифом», — рассказал Макаренко в комментарии «Политике Сегодня».

Если иноагент не будет соблюдать условия, должна наступить административная или уголовная ответственность, которую надо ужесточать — например, ввести гигантские штрафы или отправить в лагерь на перевоспитание, говорит Макаренко. Позиция жесткая, но иначе никак, сетует публицист.

«Здесь нельзя смущаться и либеральничать. Слишком многое зависит от того, как мы будем себя вести в информационной сфере, как мы будем предотвращать возможность морочить голову гражданам России и влиять на предвыборную компанию в Госдуму. Цель врагов — разрушить Россию изнутри. Ведется война по подрыву России изнутри. Это информационная бомба», — предупреждает Макаренко.

В своих так называемых расследованиях «Проект» публиковал недостоверные сведения и документы вперемешку с конфиденциальными данными, полученные от американских спецслужб — это переписки в WhatsApp и других мессенджерах зарубежного «происхождения». О фейковых публикациях в «Проекте» рассказывал бывший сотрудник издания.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, как российских журналистов вербуют западные спецслужбы. Агентство предоставило любопытные скриншоты из переписки Баданина с американскими кураторами в Proton Mail. Примечательно, что этот сервис веб-почты с шифрованием создавался в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям) — Баданин старался вести переписку максимально конфиденциально.

«Проект» — не единственное российское СМИ, курируемое Западом. О том, какие издания сотрудничают с сыном одиозного миллиардера Джорджа Сороса — читайте в нашей статье.