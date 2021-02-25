Житель Новосибирска погиб в ДТП с автобусом и легковушкой

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске. Авария привела к гибели одного из водителей.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске. Авария привела к гибели одного из водителей.

ДТП произошло на улице Никитина. По данным ГИБДД, 35-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. В этот момент в общественном транспорте находились 25 человек, никто из пассажиров не пострадал.

При столкновении водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции разбираются в иных обстоятельствах трагедии.

Еще одна смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень. В ДТП погибли пожилой водитель и его пассажир. Правоохранители по факту случившегося организовали проверку.