Предстоящий саммит Евросоюза будет посвящен пандемии коронавируса

Участники экстренного двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза обсудят вопросы, которые касаются пандемии коронавируса. Об этом сообщают СМИ.

Участники экстренного двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза обсудят вопросы, которые касаются пандемии коронавируса. Об этом сообщают СМИ.

Лидеры стран намерены поднять вопросы о вакцинации, создании COVID-сертификатов, а также обсудить существующие меры по ограничению передвижения граждан.

Второй день мероприятия будет посвящен вопросам безопасности и обороны. По данным СМИ, в саммите также примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главы государств намерены обсудить с ним отношения между сообществом и Альянсом.

Стоит отметить, что это будет вторая видеоконференция лидеров 27 стран ЕС в этом году. Предыдущая состоялась в конце января и была полностью посвящена пандемии коронавируса.

Недавно Брюссель заявил о намерении ввести новые санкции против России, передает телеканал "360".