Погибший в Чите мужчина оказался пропавшим срочником

Следователи нашли солдата-дезертира, скрывавшегося более 16 лет. Его личность установили по отпечаткам пальцев.

Следователи нашли солдата-дезертира, скрывавшегося более 16 лет. Его личность установили по отпечаткам пальцев.

По данным ведомства, 20 сентября 2004 года солдат ушел с танкодрома в поселке Песчанка в лес. До сих пор о нем ничего не было известно, сообщает региональное управление СК.

В сентябре прошлого года, в частном доме в Чите обнаружили тело мужчины. По словам хозяйки, погибшим являлся ее гражданский муж, но никаких документов она представить не смогла, отметив, что они сгорели при пожаре.

Мужчину стали "пробивать" по отпечаткам пальцев, и обнаружили совпадение с данными пропавшего солдата. Также его на фотографиях узнала мать.