9:58 25 Февраля 2021Экономика
Получателям жилищных субсидий хотят выдать карточки на еду
Союз потребителей России предложил ввести "продовольственные карточки" для россиян, которые получают жилищные субсидии.
Союз потребителей России предложил ввести "продовольственные карточки" для россиян, которые получают жилищные субсидии.
Речь идет о гражданах, которым приходится платить за квитанции по жилищно-коммунальным услугам более 22% от семейного дохода. В 2019 году имели право получать государственные субсидии за ЖКУ около 3 млн семей.
Поддержка государства составляла около 1,6 тыс. рублей ежемесячно. Теперь предлагается каждый месяц перечислять около 3 тыс. рублей, чтобы семьи могли покупать продукты питания отечественного производства.