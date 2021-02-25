Ким Чен Ын сменил высшее военное руководство КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии КНДР. Смена военного руководства произошла в рамках борьбы с коррупцией.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии КНДР. Смена военного руководства произошла в рамках борьбы с коррупцией.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства, министр обороны КНДР Ким Чжон Гван и начальник главного политуправления Корейской народной армии Квон Ен Чжин стали вице-маршалами. На должность командующего ВМС назначен Ким Сон Гиль. Военно-воздушные силы возглавил Ким Чхун Иль.

Кроме того, северокорейский лидер повысил в воинских званиях 27 членов командного состава Корейской народной армии, им были присвоены звания генерал-лейтенантов и генерал-майоров.