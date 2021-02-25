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9:57   25 Февраля 2021
Армия

Ким Чен Ын сменил высшее военное руководство КНДР

Ким Чен Ын сменил высшее военное руководство КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии КНДР. Смена военного руководства произошла в рамках борьбы с коррупцией.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства, министр обороны КНДР Ким Чжон Гван и начальник главного политуправления Корейской народной армии Квон Ен Чжин стали вице-маршалами. На должность командующего ВМС назначен Ким Сон Гиль. Военно-воздушные силы возглавил Ким Чхун Иль.

Кроме того, северокорейский лидер повысил в воинских званиях 27 членов командного состава Корейской народной армии, им были присвоены звания генерал-лейтенантов и генерал-майоров.

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