Президент Армении подписал указ об увольнении замглавы Генштаба ВС

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Тиран Хачатрян был уволен с занимаемой должности. Соответствующее решение принял президент страны Армен Саркисян.

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Тиран Хачатрян был уволен с занимаемой должности. Соответствующее решение принял президент страны Армен Саркисян.

В тексте указа на сайте главы Армении сказано, что на основании предложения премьер-министра Никола Пашиняна замначальника Геншатаба ВС Армении Тиран Хачатрян освобождается от занимаемой должности.

По данным СМИ, причиной увольнения стало высмеивание Хачатряном слова главы правительства о комплексах "Искандер". Однако истинные причины неизвестны.