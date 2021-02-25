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9:55   25 Февраля 2021
Политика

Президент Армении подписал указ об увольнении замглавы Генштаба ВС

Президент Армении подписал указ об увольнении замглавы Генштаба ВС

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Тиран Хачатрян был уволен с занимаемой должности. Соответствующее решение принял президент страны Армен Саркисян.

В тексте указа на сайте главы Армении сказано, что на основании предложения премьер-министра Никола Пашиняна замначальника Геншатаба ВС Армении Тиран Хачатрян освобождается от занимаемой должности.

По данным СМИ, причиной увольнения стало высмеивание Хачатряном слова главы правительства о комплексах "Искандер". Однако истинные причины неизвестны.

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#армения #увольнение #хачатрян

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