Две иномарки стали участниками смертельного ДТП на трассе под Екатеринбургом

Два человека погибли при столкновении Renault и Skoda на 48-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень.

Два человека погибли при столкновении Renault и Skoda на 48-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень.

По предварительным сведениям, водитель Skoda выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. От полученного удара предполагаемый виновник ДТП, а также его 74-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Прибывшие медики забрали хозяйку Renault в больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Правоохранители уже осмотрели участок трассы, где произошла трагедия, и вскоре примут процессуальное решение.