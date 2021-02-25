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9:44   25 Февраля 2021
Происшествия

Две иномарки стали участниками смертельного ДТП на трассе под Екатеринбургом

Две иномарки стали участниками смертельного ДТП на трассе под Екатеринбургом

Два человека погибли при столкновении Renault и Skoda на 48-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень.

По предварительным сведениям, водитель Skoda выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. От полученного удара предполагаемый виновник ДТП, а также его 74-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Прибывшие медики забрали хозяйку Renault в больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Правоохранители уже осмотрели участок трассы, где произошла трагедия, и вскоре примут процессуальное решение.

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