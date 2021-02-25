Власти Китая отчитались о победе над бедностью в сельской местности

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал об успехах руководства страны в борьбе с бедностью.

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал об успехах руководства страны в борьбе с бедностью.

Он отметил, что за последние восемь лет в борьбу с бедностью было инвестировано около 246 млрд долларов. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью", — сказал глава КНР.

По его словам, 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности. Решения руководства государства позволили вывести 832 уезда и 128 тыс. деревень из числа бедных районов.